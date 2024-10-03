В аэропорту Сочи успешно провели учения

Ночью в четверг, 3 октября, в аэропорту Сочи прошли аварийно-спасательные учения. По легенде с борта самолета Ту-134 разлилось и загорелось топливо, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Согласно сценарию учений, борт с 50 пассажирами и шестью членами экипажа планировал сесть в аэропорту Сочи, при этом у самолета отказала основная гидросистема. Борт совершил аварийную посадку на учебный полигон, где оказалась разрушена основная стойка шасси, частично разрушен фюзеляж с возгоранием и есть угрозы распространения пожара на другой самолет, говорится в легенде.

Команда спасателей организовала сбор аварийно-спасательной команды и взаимодействующих сил, спасение пассажиров и членов экипажа, тушение пожара и выполнила ряд других необходимых действий. Всего в учениях приняли участие 90 человек и 27 единиц техники. В аэропорту отметили, что в ходе учений авиахаб продолжал работу в штатном режиме, обеспечивая выполнение всех рейсов по расписанию.

Вячеслав Рыжков