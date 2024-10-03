Группа ФИНГО получила благодарность губернатора Ярославской области

Группа ФИНГО получила особую благодарность губернатора Михаила Евраева по итогам областного конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в «ТЛП Менеджмент» (управляет группой ФИНГО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заира Махачева и Михаил Евраев

Фото: группа ФИНГО Заира Махачева и Михаил Евраев

Фото: группа ФИНГО

В состав группы входит Семибратовский завод газоочистного оборудования, благодаря которому регион является одним из центров российского экологического машиностроения. Награждение состоялось на Дне промышленности, который прошел в Ярославле в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Благодарственную грамоту из рук губернатора получила генеральный директор «ТЛП Менеджмент» Заира Махачева.

«Для обеспечения отечественного технологического суверенитета и реализации целей федерального проекта "Чистый воздух" сегодня важно развивать и поддерживать российское экологическое машиностроение. Наша компания является автором передовых разработок, нами получено около 80 патентов в сфере газоочистки, 11 из них в течение последних трех лет, в планах дальнейшее активное развитие НИОКР»,— подчеркнула госпожа Махачева.

Организаторами Дня промышленности выступили правительство региона и торгово-промышленная палата Ярославской области.

«Мы договорились обмениваться опытом, обмениваться идеями. И, я думаю, у нас очень много возможностей для сотрудничества. Потому что промышленность у нас развитая, диверсифицированная. Но нам хотелось бы, чтобы она была еще более развитая, чтобы и наша промышленность ярославская развивалась, и чтобы к нам приходили инвесторы из других регионов»,— прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

На главной промышленной выставке региона лучшие студенты получили возможность напрямую пообщаться с будущими работодателями. Группа ФИНГО активно практикует студенческие стажировки на Семибратовском заводе газоочистного оборудования, где будущие специалисты проходят обучение на реальных рабочих местах, получая первый опыт работы на производстве.

Антон Голицын