В Ярославле возбуждено второе дело из-за срыва сроков благоустройства

В Ярославле возбуждено дело об административном правонарушении из-за срыва сроков благоустройства сквера за ДК «Гамма». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Благоустройством в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» занимается ООО «Ярдорремстрой», стоимость контракта составляет 51 млн руб. Работы должны были завершить в августе 2024 года, однако этого до сих пор не произошло.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя подрядной организации дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Материалы рассмотрит судья, должностному лицу грозит штраф в размере 5-15% стоимости неисполненных обязательств или дисквалификация. Ранее аналогичное дело было возбуждено в отношении руководителя «Ярдорремстроя» из-за срыва сроков благоустройства парка 30-летия Победы.

Алла Чижова