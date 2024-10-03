В Троицке суд заключил под стражу обвиняемого в смертельном ДТП

Троицкий городской суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении и гибели пассажира. Он пробудет в СИЗО два месяца, сообщает прокуратура Челябинской области.

Авария произошла ночью 2 октября на 2 км автодороги Троицк — ГРЭС. По версии следствия, водитель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения на изгибе дороги влево не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажирка скончалась от полученных травм.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным Госавтоинспекции Челябинской области, от медицинского освидетельствования водитель отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосмотра на состояние опьянения.