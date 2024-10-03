Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Троицке суд заключил под стражу обвиняемого в смертельном ДТП

Троицкий городской суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении и гибели пассажира. Он пробудет в СИЗО два месяца, сообщает прокуратура Челябинской области.

Авария произошла ночью 2 октября на 2 км автодороги Троицк — ГРЭС. По версии следствия, водитель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения на изгибе дороги влево не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажирка скончалась от полученных травм.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным Госавтоинспекции Челябинской области, от медицинского освидетельствования водитель отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосмотра на состояние опьянения.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...