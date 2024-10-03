В Уфе приостановлен конкурс на право застройки территории около жд-вокзала

Конкурсная комиссия на этапе определения победителя приостановила торги на право комплексного развития территории, ограниченной улицами Ленина, Пермской и Вокзальной в Уфе из-за жалобы, поступившей в Управление ФАС по Башкирии. Жалобу на действия организатора торгов — администрации Уфы — подало ООО «Наследие». Возобновление торгов ожидается после рассмотрения жалобы антимонопольной службой.

Как сообщал «Ъ-Уфа», конкурс на право развития квартала возле железнодорожного вокзала был объявлен в середине июля. Под будущую застройку отводится 7,2 га земли, начальная цена торгов на право заключения договора о комплексном развитии составляет 4,5 млн руб. Застройщик должен будет инвестировать в развитие квартала не менее 12,3 млрд руб. Кроме того, в его распоряжении должны быть 857,2 млн руб. для расселения жильцов домов, подлежащих сносу.

В первый раз торги приостанавливались в августе в связи с жалобой в УФАС, поступившей от ООО «Строительная компания "Развитие"». После внесения изменений, предписанных антимонопольной службой, конкурс был возобновлен.

Идэль Гумеров