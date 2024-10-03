Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске в районе Теплотехнического института продлили ограничение движения

На пересечении проспекта Победы и улицы Кирова в Челябинске продлили ограничение движение в связи с завершением капитального ремонта трамвайных путей. Работы планируют закончить 15 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ремонт трамвайного узла «Теплотехнический институт» начался 15 августа. Работы проводит ООО «ЧелябГЭТ». Администрация Челябинска тогда сообщала, что ремонт завершится 22 сентября.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...