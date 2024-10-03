В Челябинске в районе Теплотехнического института продлили ограничение движения

На пересечении проспекта Победы и улицы Кирова в Челябинске продлили ограничение движение в связи с завершением капитального ремонта трамвайных путей. Работы планируют закончить 15 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ремонт трамвайного узла «Теплотехнический институт» начался 15 августа. Работы проводит ООО «ЧелябГЭТ». Администрация Челябинска тогда сообщала, что ремонт завершится 22 сентября.