Назначили исполняющего обязанности замначальника ГУ юстиции Челябинской области

Исполняющим обязанности первого заместителя начальника главного управления юстиции Челябинской области стала заместитель руководителя Светлана Лиман. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Исполняет обязанности первого замначальника Светлана Лиман без освобождения от основных должностных полномочий.

Светлана Лиман начала карьеру в сфере юриспруденции в 1985 году. Работала в военном трибунале Челябинского гарнизона, в управлении судебного департамента Челябинской области, в региональном госкомитете по обеспечению деятельности мировых судей. В 2013-2014 годах занимала должность начальника управления кадрового обеспечения и делопроизводства в министерстве юстиции области. В декабре 2014 года назначена заместителем начальника главного управления юстиции.

Виталина Ярховска