Суд отменил оправдательный приговор начальнику управления ЖКХ Троицка

Седьмой кассационный суд отменил оправдательный приговор начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Троицка Андрею Могильникову. Основанием послужили существенные нарушения уголовно-процессуального закона, сообщается в картотеке дел.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Троицка Андрей Могильников обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Уголовное дело в отношении него было возбуждено СУ СК России по Челябинской области в апреле 2021 года. По версии следствия, в июле 2020-го он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, возведенного с нарушением требований градостроительного кодекса Российской федерации и нормативной документации, а также не отвечающего требованиям безопасности.

Троицкий городской суд Челябинской области в декабре 2023 года приговорил Андрея Могильникова к условному лишению свободы на 2,5 года. В апелляционной инстанции Челябинский областной суд в апреле 2024 года отменил обвинительный приговор, ссылаясь на несоответствие изложенных выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела. Гособвинитель в июле направил жалобу в кассационную инстанцию, потребовав отменить оправдательный приговор.