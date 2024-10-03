Омбудсмен сообщил о проблемах ярославских школьников с регистрацией на олимпиады

Ученики реорганизуемых ярославских школ не могут принять участие в олимпиадах из-за того, что их учреждения «недействующие». Об этом сообщают родители детей уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области Михаилу Крупину.

Дети не могут зарегистрироваться на олимпиады, поскольку при указании реорганизуемых школ сайт электронной регистрации сообщает, что «данных образовательных организаций не существует».

«На лицо ущемление прав несовершеннолетних, являющиеся следствием проводимой реорганизацией образовательных учреждений. Будем обращаться в Министерство образования области для восстановления нарушенных прав детей»,— сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.

Алла Чижова