В Челябинской области с начала года газ проведен в 11,5 тыс. частных домов

С начала 2024 года в Челябинской области в рамках догазификации более 11,5 тыс. частных домов подключены к газу. В целом за весь год планируется газифицировать 17 тыс. частных домов, сообщает пресс-служба правительства региона.

На строительство газопроводов и газовых сетей в Челябинской области в 2024 году было направлено более 900 млн руб. Догазификация затронет всего 23 населенных пункта, из которых подключены к газу уже три — поселки Базарский, Выдрино и Харино.

Также в настоящий момент началась работа по подключению к газу домов на территории СНТ.