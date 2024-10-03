В Сочи объявлено штормовое предупреждение по смерчам над морем

До конца 3 октября на участке Магри — Веселое метеорологи прогнозируют смерчи над морем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Все городские службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме, уточнили в пресс-службе мэрии. Жителей и гостей курорта призывает воздержаться от отдыха у моря.

В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю настоятельно рекомендует населению принять следующие меры безопасности. Если вы находитесь в помещении, закройте все двери и окна, а также вентиляционные отверстия. Отключите электрические приборы и газовые устройства. После прохода смерча будьте осторожны. Не трогайте оборванные провода и не используйте открытый огонь.

Мария Удовик