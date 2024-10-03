В Чебоксарах задержали мошенника, обманувшего горожан на 2 млн рублей

Полицейские Чебоксар задержали 26-летнего мужчину, который обманул местных жителей на сумму около 2 млн руб., выдавая себя за продавца автомобилей и путевок в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары.

По данным следствия, в августе в отдел полиции Чебоксар обратилась 32-летняя женщина, которая перевела мошеннику 1,6 млн руб., надеясь купить автомобиль через подборщика, найденного в мессенджере. После переписки она поняла, что не станет обладательницей машины, и в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его в Нефтекамске. Им оказался ранее судимый за мошенничество житель Уфы.

В процессе расследования выяснили, что мужчина также обманул двух жительниц Чебоксар, которые отправили ему 50 и 75 тыс. руб. за несуществующие путевки в Турцию.

Кроме того, стало известно, что задержанный находится в федеральном розыске за аналогичные преступления в Краснодарском крае. Уголовные дела продолжают расследовать, а подозреваемый заключен под стражу.

Анар Зейналов