Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле добавят рейсов на маршрут до аэропорта

В Ярославле автобусный маршрут №183, следующий от автовокзала до аэропорта «Туношна», станет ходить чаще. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как рассказал губернатор Михаил Евраев, на маршруте с 5 октября запустят 10 дополнительных рейсов, что позволит сократить интервалы и продлить работу автобуса в вечернее время. Ранее проработать вопрос транспортного сообщения с аэропортом губернатора просили журналисты.

«В планах – создание нового автобусного маршрута»,— написал господин Евраев в своих соцсетях.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...