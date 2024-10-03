В Ярославле добавят рейсов на маршрут до аэропорта

В Ярославле автобусный маршрут №183, следующий от автовокзала до аэропорта «Туношна», станет ходить чаще. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как рассказал губернатор Михаил Евраев, на маршруте с 5 октября запустят 10 дополнительных рейсов, что позволит сократить интервалы и продлить работу автобуса в вечернее время. Ранее проработать вопрос транспортного сообщения с аэропортом губернатора просили журналисты.

«В планах – создание нового автобусного маршрута»,— написал господин Евраев в своих соцсетях.

Алла Чижова