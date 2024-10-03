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Чувашия выделит 37,6 млн рублей на закупку медицинского оборудования

Правительство Чувашии решило направить 37,6 млн руб. из резервного фонда на покупку медицинского оборудования. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев.

В 2024 году средства из резервного фонда будут выделены на приобретение оборудования для Республиканской клинической больницы и Республиканского кардиологического диспансера. Новые аппараты предназначены для проведения стресс-эхокардиографии.

Закупка является частью мероприятия «Оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными медицинскими изделиями учреждений здравоохранения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения».

Кроме того, Чувашия участвует в региональном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». В пресс-службе правительства отмечают, что оснащение больниц современным оборудованием поможет врачам оказывать более качественную помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В Чувашской Республике планируется внедрить проект дистанционного мониторинга пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией. Он направлен на повышение эффективности лечения и поддержание целевых показателей артериального давления, пульса и уровня сахара в крови у диспансерных пациентов через автоматизированный домашний мониторинг.

Анар Зейналов

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