В Казани начали суд над начальником ИК, приказавшим осужденному купить 200 тюльпанов

Сегодня в Приволжском суде Казани намечено начало судебного процесса над бывшим начальником исправительной колонии (ИК) №2 Маратом Сайфутдиновым, который поручил осужденному купить 200 тюльпанов для сотрудниц колонии на 8 марта. Об этом сообщает «Реальное время».

Мужчину задержали в январе этого года по подозрению в должностных преступлениях. В конце августа дело Марата Сайфутдинова передали в суд.

Следствие полагало, что в 2020 году начальник ИК № 2 поручил осужденному закупить продукты питания для обедов членов комиссий. До июня 2023 года осужденный приобрел продукты на сумму 930 тыс. руб.

На свои средства мужчина купил в кабинет экс-начальника колонии телевизор и аудиосистему. Осужденный также организовал ремонт машины жены фигуранта. После этого Марат Сайфутдинов дал разрешение мужчине привезти в колонию 50 кур для приготовления и продажи другим осужденным.

В 2022 году подсудимый должен был устранить нарушения пожарной безопасности на территории колонии и организовать ремонт системы пожарной безопасности за счет средств федерального бюджета, но эти требования обвиняемый не исполнил.

Диана Соловьёва