Сочинцам напомнили об оплате налогов за 2023 год

В пресс-службе администрации Сочи жителям курорта напомнили о начале рассылки уведомлений по имущественным платежам физических лиц за 2023 год. Пользователям электронных сервисов, в их числе личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, мобильное приложение «Налоги физических лиц», личный кабинет на Госуслугах, открыт доступ к получению уведомлений и их оплате через сервис, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что те, у кого нет доступа к электронным сервисам, получат уведомления по почте — заказным письмом. Оплатить налоги граждане могут через электронные сервисы и банк-онлайн, а также в почтовых отделениях, банкоматах кредитных организаций, отделениях банков или МФЦ.

Налоги необходимо оплатить до 1 декабря текущего года. Затем за наличие задолженности начнут начислять пени.

В декабре 2023 года сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года поступления НДФЛ в бюджет Сочи выросли на 9%. С января по ноябрь прошлого года казна курорта получила больше 3 млрд руб.

Вячеслав Рыжков