В 19 жилых домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

Водоснабжение в части Вахитовского района Казани будет отключено с 9 утра 9 октября до 11 утра 10 октября. Причина — работы по подключению нового участка водопровода к сети на улице Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Отключение затронет 19 жилых домов, 3 больницы, одну школу, 24 административных здания и одну гостиницу. Полный список адресов доступен на сайте предприятия.

Для обеспечения жителей будут организованы автоцистерны с водой по заявкам.

Ранее сообщалось, что в этом году «Водоканал» завершит обновление 23 км сетей водоснабжения, которые обеспечивают 44 тыс. жителей Советского района Казани.

Анар Зейналов