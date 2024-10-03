Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 19 жилых домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

Водоснабжение в части Вахитовского района Казани будет отключено с 9 утра 9 октября до 11 утра 10 октября. Причина — работы по подключению нового участка водопровода к сети на улице Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Отключение затронет 19 жилых домов, 3 больницы, одну школу, 24 административных здания и одну гостиницу. Полный список адресов доступен на сайте предприятия.

Для обеспечения жителей будут организованы автоцистерны с водой по заявкам.

Ранее сообщалось, что в этом году «Водоканал» завершит обновление 23 км сетей водоснабжения, которые обеспечивают 44 тыс. жителей Советского района Казани.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...