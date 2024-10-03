В Екатеринбурге стартовал финал строительного чемпионата «Строймастер»

В Екатеринбурге начался финал строительного конкурса «Строймастер». За победу в четырех номинациях поборются 69 участников из 32 регионов России.

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Участники соревнуются за звания «лучший сварщик», «лучший каменщик», «лучший штукатур» и «лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». Специалистов отобрали в региональном этапе конкурса, который прошел в 50 субъектах страны, всего участие в нем приняли 723 работника строительной сферы. В рамках соревнований также прошла «Студенческая лига», где в мастерством померились более 700 студентов колледжей и вузов.

Старт конкурсу дали президент НОСТРОЙ Антон Глушков, вице-президент НОСТРОЙ и заместитель председателя заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий. Господин Глушков поблагодарил участников соревнования за их труд и пожелал им удачи. Как отметил господин Чернецкий, на соревнованиях уже собрались лучшие представители строительной отрасли.

Руководитель службы корпоративных коммуникаций КНАУФ Леонид Лось подчеркнул, что компания поддерживает конкурс «Строймастер» на протяжении 12 лет. «За время существования компании на всех наших 34 учебных площадках, собственных и партнерских, в 26 городах мы обучили 145 тыс. человек. Мы не только занимаемся такими процессами, как производство и внедрение, но и проводим собственные, корпоративные конкурсы мастерства для мастеров сухого строительства. Компания дает возможность использовать материалы и оказывает поддержку на экспертном уровне»,— заявил господин Лось.

Финал конкурса проходит в строящейся школе на 1500 мест в Пионерском микрорайоне, застройщик — «Атомстройкомплекс». По словам Анны Гурарий, горожане называют ее «школой-замком» за выделяющийся вид. Организатором соревнований выступает Национальное объединение строителей (Нострой) совместно с Министерством строительства России. Конкурс приурочен к строительной неделе и форуму 100+ TechnoBuild, который проходит с 1 по 4 октября в Екатеринбурге. Итоги чемпионата подведут 4 октября, победители получат дипломы и ценные призы.

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проходит с 2015 года. Его целью является оценка мастерства строительных рабочих и популяризация инженерных и строительных профессий.

Анна Капустина