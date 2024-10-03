В Казани задержали двух девушек-курьеров с 65 свертками наркотиков

Сотрудники полиции задержали двух девушек 24 лет по подозрению в реализации наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Девушек задержали, когда они оборудовали закладку. У задержанных обнаружили 55 свертков с порошкообразным веществом. 30 из них изъяли из салона автомобиля. Исследование показало, что в свертках содержится синтетический наркотик.

Полиция провела обыск по месту проживания одной из задержанных. Там нашли еще 10 свертков. Экспертиза подтвердила, что в них содержится наркотическое вещество массой более 7 г. Всего полицейские изъяли более 150 г наркотиков синтетического происхождения.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Одной из девушек избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, другую обвиняемую по решению суда заключили под стражу.

Диана Соловьёва