Форум DID x All IN 2024 в Иннополисе

В Иннополисе проходит форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference. В числе спикеров форума эксперты Сбера, Яндекса, ДОМ.РФ, КАМАЗа, Интер РАО, Эйдос-Робототехники, ведущих российских вузов и отраслевых министерств. Среди медийных спикеров — депутат Госдумы Анатолий Вассерман, директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Себрант и другие. Фоторепортаж «Ъ-Казань».

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Эксплуатация робота планируется в отделке кухонь, ванн Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Беспилотник, разработанный в Иннополисе. Подобная модель используется на Сахалине для транспортировки крови новорожденных из районных больниц в областной перинатальный центр для генетических исследований. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Беспилотник для исследования пещер в потенциально опасных для человека местах; подводный робот для исследования дна реки Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка ROBO EXPO проходящая в рамках форума Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Беспилотный автобус Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Беспилотный экзаменационный автомобиль Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов 3D принтер, напечатавший скамейку в форме университета Иннополис Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 33 Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Робот, выкладывающий плитку. Эксплуатация робота планируется в отделке кухонь, ванн Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Беспилотник, разработанный в Иннополисе. Подобная модель используется на Сахалине для транспортировки крови новорожденных из районных больниц в областной перинатальный центр для генетических исследований. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Беспилотник для исследования пещер в потенциально опасных для человека местах; подводный робот для исследования дна реки Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Выставка ROBO EXPO проходящая в рамках форума Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Беспилотный автобус Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Беспилотный экзаменационный автомобиль Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов 3D принтер, напечатавший скамейку в форме университета Иннополис Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов