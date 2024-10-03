Форум DID x All IN 2024 в Иннополисе
Профильные темы по искусственному интеллекту, робототехнике, образованию и науке
В Иннополисе проходит форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference. В числе спикеров форума эксперты Сбера, Яндекса, ДОМ.РФ, КАМАЗа, Интер РАО, Эйдос-Робототехники, ведущих российских вузов и отраслевых министерств. Среди медийных спикеров — депутат Госдумы Анатолий Вассерман, директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Себрант и другие. Фоторепортаж «Ъ-Казань».
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