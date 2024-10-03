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Форум DID x All IN 2024 в Иннополисе

Профильные темы по искусственному интеллекту, робототехнике, образованию и науке

В Иннополисе проходит форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference. В числе спикеров форума эксперты Сбера, Яндекса, ДОМ.РФ, КАМАЗа, Интер РАО, Эйдос-Робототехники, ведущих российских вузов и отраслевых министерств. Среди медийных спикеров — депутат Госдумы Анатолий Вассерман, директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Себрант и другие. Фоторепортаж «Ъ-Казань».

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Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Робот, выкладывающий плитку. Эксплуатация робота планируется в отделке кухонь, ванн

Робот, выкладывающий плитку. Эксплуатация робота планируется в отделке кухонь, ванн

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Беспилотник, разработанный в Иннополисе. Подобная модель используется на Сахалине для транспортировки крови новорожденных из районных больниц в областной перинатальный центр для генетических исследований.

Беспилотник, разработанный в Иннополисе. Подобная модель используется на Сахалине для транспортировки крови новорожденных из районных больниц в областной перинатальный центр для генетических исследований.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Беспилотник для исследования пещер в потенциально опасных для человека местах; подводный робот для исследования дна реки

Беспилотник для исследования пещер в потенциально опасных для человека местах; подводный робот для исследования дна реки

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка ROBO EXPO проходящая в рамках форума

Выставка ROBO EXPO проходящая в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Беспилотный автобус

Беспилотный автобус

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Беспилотный экзаменационный автомобиль

Беспилотный экзаменационный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

3D принтер, напечатавший скамейку в форме университета Иннополис

3D принтер, напечатавший скамейку в форме университета Иннополис

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 &amp; Innopolis AI Conference

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Робот, выкладывающий плитку. Эксплуатация робота планируется в отделке кухонь, ванн

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Беспилотник, разработанный в Иннополисе. Подобная модель используется на Сахалине для транспортировки крови новорожденных из районных больниц в областной перинатальный центр для генетических исследований.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Беспилотник для исследования пещер в потенциально опасных для человека местах; подводный робот для исследования дна реки

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Выставка ROBO EXPO проходящая в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Беспилотный автобус

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Беспилотный экзаменационный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

3D принтер, напечатавший скамейку в форме университета Иннополис

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международный форум Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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