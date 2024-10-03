Выдано разрешение на реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле

Министерство строительства Ярославской области выдало разрешение не реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле. Информация содержится в реестре выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Разрешение было выдано 30 сентября 2024 года и действует до 30 сентября 2026 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что работы выполнит группа компаний «ЕКС». Цена контракта превышает 1 млрд руб. Напомним, здание 1979 года постройки в настоящее время не отвечает действующим требованиям.

Алла Чижова