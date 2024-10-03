Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выдано разрешение на реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле

Министерство строительства Ярославской области выдало разрешение не реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле. Информация содержится в реестре выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства.

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Разрешение было выдано 30 сентября 2024 года и действует до 30 сентября 2026 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что работы выполнит группа компаний «ЕКС». Цена контракта превышает 1 млрд руб. Напомним, здание 1979 года постройки в настоящее время не отвечает действующим требованиям.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...