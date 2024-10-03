Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Московский суд не отпустил Татьяну Черемных из СИЗО

Московский городской суд оставил под стражей бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяну Черемных. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил информированный источник.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

17 сентября Мосгорсуд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения госпоже Черемных. В качестве новой меры следствие предложило домашний арест. Напомним, Татьяна Черемных находится в СИЗО с мая 2023 года по обвинению в получении взяток, арест неоднократно продлялся.

Однако Мосгорсуд не согласился со смягчением меры пресечения и продлил заключение под стражей для экс-главы ярославского дептранса.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...