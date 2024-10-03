Московский суд не отпустил Татьяну Черемных из СИЗО

Московский городской суд оставил под стражей бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяну Черемных. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил информированный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

17 сентября Мосгорсуд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения госпоже Черемных. В качестве новой меры следствие предложило домашний арест. Напомним, Татьяна Черемных находится в СИЗО с мая 2023 года по обвинению в получении взяток, арест неоднократно продлялся.

Однако Мосгорсуд не согласился со смягчением меры пресечения и продлил заключение под стражей для экс-главы ярославского дептранса.

Антон Голицын