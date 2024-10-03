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Предприятия ЖКХ в Башкирии выплатили контрактникам 13 млн рублей за два года

В Башкирии предприятия жилищно-коммунального хозяйства в 2023–2024 годах перечислили 13 млн руб. единовременных выплат за заключенные контракты с Минобороны РФ , сообщает пресс-служба министерства ЖКХ республики. Сумма пособия составляет до 300 тыс. руб. Кроме дополнительных выплат, предприятия ЖКХ официально трудоустраивают и сохраняют за ними должности на время прохождения службы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле этого года глава Башкирии Радий Хабиров увеличил сумму единовременной выплаты за заключение контракта, ранее составлявшую 205 тыс. руб., до 505 тыс. руб. Она предоставлялась военнослужащим, заключившим контракт с 10 июля по 31 августа этого года. В августе срок действия указа продлили до ноября. С учетом федеральных и муниципальных выплат (от 50 до 300 тыс. руб.) военнослужащие единовременно получат до 1,2 млн руб.

Майя Иванова

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