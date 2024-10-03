Рекордное падение спроса на жилье не повлияло на стратегию поиска кадров российских девелоперов

Частичная отмена льготной ипотеки и снижение объема продаж недвижимости никак не отразились на рекрутинговой политике крупных девелоперов, проанализировала команда сервиса «Работа» портала «Движение.ру». Многие застройщики расширяют штат сотрудников даже на фоне турбулентных событий в отрасли, не снижая, а иногда и увеличивая количество публикуемых вакансий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Движение.ру» Фото: пресс-служба «Движение.ру»

Как ранее сообщала редакция информагентства Движение.ру, 73% застройщиков не выполнили планы продаж в июле этого года, что стало максимальным показателем с весны 2022-го. У 26% компаний продажи упали более чем в 2 раза по сравнению со II кварталом. Однако такой резкий спад не повлиял на подход к кадровой политике при поиске новых специалистов.

«Открыты новые позиции и найм на дополнительные штатные единицы, такие как руководитель проекта, начальник участка, производитель работ, инженер строительного контроля, — отметила руководитель управления персоналом и коммуникацией ГК Метрикс Development Елена Теленьга. — В остальном, картина по поиску специалистов в компанию не изменилась. Как и прежде, всегда готовы рассматривать опытных профессиональных кандидатов из Краснодарского края и Республики Адыгея, а также из других регионов России».

«Сейчас мы шаг за шагом идем к заполнению некоторых топ-вакансий в компании, которые появились при разделении организации. При своеобразном и сложном рынке специалистов есть кадры, которые готовы возвращаться в страну с опытом работы в строительстве и уже накопившимся международными навыками», — поделилась HR-бизнес-партнер «Паритет Девелопмент» Анна Татар. По ее словам, сейчас есть специалисты, которые готовы к переезду внутри страны, что дает более расширенную конъюнктуру рынка. Помимо этого, отметила эксперт, компания продолжает подбор по нескольким позициям в функционале коммерческого отдела, также по строительным вакансиям: например, ГИП, начальник ПТО, главный энергетик.

В Бруснике подтвердили, что изменения на рынке недвижимости фактически никак не сказались на ситуации с кадрами. «Мы, как и другие девелоперы, по-прежнему сталкиваемся с дефицитом рабочих, подрядчиков, высококвалифицированных архитекторов и инженеров. В последний год мы стали значительно более активно сотрудничать с университетами, заключили ряд стратегических соглашений в области науки и образования. Полагаем, что это в скором времени должно снизить напряженность в сфере привлечение профессионалов», — пояснили в компании.

«Картина, с точки зрения поиска кадров, изменилась. Однако это связано не с внешними условиями на рынке, а с этапами внутреннего развития нашей компании, — прокомментировала HRD BAZA Development Дарья Борисова. — У нас растет количество проектов, поэтому мы расширяем команду девелопмента: руководители проектов, инженеры по сетям, продуктологи и сметчики. Сейчас не очень активно ищем менеджеров по продажам, больше занимаемся внутренними процессами в отделе продаж».

Некоторые из крупных игроков рынке все-таки отметили перемены, продиктованные событиями в отрасли. Так, например, теперь при формировании новых вакансий отдельные застройщики сместили акцент на поиск IT-специалистов. «В условиях турбулентности рынок девелопмента столкнулся со снижением покупательной способности потребителей. Это привело к замедлению темпов строительства и уменьшению потребности в расширении штата. Вместо увеличения количества проектов, акцент смещается на повышение качества продукта, включая использование цифровых технологий и технологий умного дома. В связи с этим возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах в сфере информационных технологий и 3D-проектирования», — рассказала и.о. директора по продажам ГК «ИНСИТИ» Ксения Гагарина.

Напомним, ранее редакция Движение.ру сообщала, что самый большой дефицит кадров, по итогам I квартала 2024 года, зафиксирован именно в строительной отрасли, где индекс кадровой уязвимости составил 11,5. В аналитике Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ указано, что значения ИКУ выше 7 считаются критическими.

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