Башкирия потратит на аренду камер фиксации нарушений ПДД около 2 млрд рублей

ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения» возьмет в аренду комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципалитетах Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,8 млрд руб., его профинансирует бюджет республики. Итоги конкурса подведут 23 октября.

Исполнитель должен до июня 2025 года доставить, установить и подключить 56 комплексов. Камеры, фиксирующие более 200 нарушений, необходимо предоставить в аренду на пять лет. Они должны быть установлены в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале сентября по предписанию УФАС по Башкирии отменили протоколы конкурса на содержание системы из 304 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Решение было принято по жалобе предпринимателя Дениса Ханова. Начальная цена контракта — 110,2 млн руб. Заказчиком также выступает Центр организации дорожного хозяйства региона. 26 сентября были повторно подведены итоги закупки, однако республиканское УФАС вновь отменило их по жалобе того же предпринимателя.

Майя Иванова