«Потомки не факт, что скажут спасибо нам за это»

На панельной дискуссии об архитектуре и инфраструктуре центра Екатеринбурга, которая прошла в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild, уральские застройщики обсудили, как в будущем можно вести строительство и развивать город. Большинство выступили за увеличение плотности застройки в центре, поддержали практику «джентльменских соглашений» вместо ужесточения нормативов и заявили о «качественной массовой застройке» в Екатеринбурге. За эмоциональной дискуссией наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На панельной дискуссии об архитектуре и инфраструктуре центра Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На панельной дискуссии об архитектуре и инфраструктуре центра Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одним из первых о своем видении развития центра Екатеринбурга высказался гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. Он заявил, что центр занимает 1,4% от общей площади города, поэтому необходимо сократить число парковок в центральной части и уменьшить норматив для строительства школ. «Мы заходим на школу с таким же нормативом, как в Солнечном и Академическом, площадь земельного участка 35 м на одного учащегося, но в центре города таких больших участков нет. Может посмотреть опыт зарубежных стран и уменьшить этот норматив для центральной части, в Голландии 8 м на одного учащегося»,— пояснил господин Мордовин. По его мнению, «плотность застройки в центре должна быть выше».

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников возразил, что дискуссия о строительстве в центре является «тупиковой», и призывал собравшихся обратить внимание на проведение массовых культурных мероприятий, например, открыть в центре Екатеринбурга «парк событий». «Если кто-то хочет провести фестиваль цветочков, вот отличная площадка. Хотите провести фестиваль аниме, это она же»,— добавил Вячеслав Трапезников.

С ним поспорил модератор встречи, главный редактор «РБК-Екатеринбург» Богдан Кульчицкий: «Центр Екатеринбурга это место, где серьезные люди в шаговой друг от друга доступности ворочают миллиардами».

«Эти серьезные люди с удовольствием садятся на велики, надевают костюмы динозавров и едут кататься со своими детьми,— возразил ему Вячеслав Трапезников. — Это не в Барселоне, это здесь, и мы можем стать круче, чем Казань, Питер, и по-настоящему конкурировать с Москвой. Свободная экономическая зона ивентов людей привлекает». Он подчеркнул, что в Екатеринбурге создана базовая инфраструктура для развития событий в центре. «Людей, которые хотят себя приобщить к фестивалю HelloKitty, дохрена! И если мы сделаем условия, чтобы две девочки придумали, что хотят сделать фестиваль HelloKitty, давайте дадим им это сделать легко без административной процедуры»,— призвал он.

Богдан Кульчицкий отметил, что организация фестиваля HelloKitty помешает «ворочать миллиардами». Господин Трапезников в ответ заверил, что «чем будет больше HelloKitty, тем будет больше миллиардов». «От того, что Евгений Викторович (Мордовин.—"Ъ-Урал") построит очередной небоскреб, Екатеринбург уже качественно не изменится, только количественно. Но если у нас будет фестиваль HelloKitty, это уже другое»,— подчеркнул он.

Директор компании Prinzip Геннадий Черных призвал собравшихся вернуться к обсуждению «внешнего вида центра». «Я в костюме динозавра не катаюсь, велосипеда у меня нет, миллиарда тоже, у каждого свои недостатки, я, честно говоря, не люблю, когда перекрывают улицы, я тот человек, которыйзвонит на горячую линию и жалуется»,—сказал он. Господин Черных призвал власти Екатеринбурга не вводить «классные нормативы», так как чиновники будут «очень строго по ним спрашивать».

Гендиректор девелопера Forum Сергей Мямин добавил, что регламенты могут «поддушить и превратить все в скучное пространство», в отличие от «джентльменских соглашений». «Тема архитектурно-строительного облика — это скорее не о том, как нельзя, а про то, что обещал. Обещал застройщик построить объект, так сделай, как обещал, а не обосри в дороге и обдери еще»,— пояснил он. Господин Мямин призвал власти защищать и стабилизировать общественное пространство в центре. «Его можно немного и порегламентировать, как газончики должны выглядеть, какой бордюрчик лежать, какие остановочки быть»,— добавил он.

После обсуждения Богдан Кульчицкий поинтересовался у собравшихся, почему застройщики «не покупают хорошую архитектуру». «В нашем северном заснеженном с семью месяцев зимы городе можно сделать нормальный и дерьмовый проект, и разница в цене этих проектов будет не велика»,— сказал он. Вячеслав Трапезников отметил, что хорошая архитектура может стоить дороже на 10%, что наполовину превышает рентабельность проекта, и в то же время заверил, что в Екатеринбурге «очень качественная массовая застройка».

По мнению председателя совета директоров «Корин холдинг» Андрея Бриля, девелоперы строят дома с плохой архитектурой для решения проблемы обеспечения жильем. Он напомнил, что со схожей ситуацией государство столкнулось после войны, когда лидеру СССР Никите Хрущеву «надо было переселить людей из подвалов и бараков». «Почему строят огромные тридцатиэтажные здания, набитые студиями? Потому что людям сейчас надо снова решать жилищный вопрос. Я не говорю, плохо это или хорошо, это реальность»,— сказал господин Бриль и призвал собравшихся обсуждать не вид конкретных зданий в центре, а ключевые зоны на территории. «У нас есть река Исеть, то, что в ней плавают на триатлоне уже два года, это потому, что время немного прошло, и все еще живые-здоровые. Реку надо чистить, потому что нет смысла в благоустройстве набережной реки, которая воняет»,— сказал он, добавив, что очистку реки и благоустройство ключевых зон центра могут инициировать застройщики.

В итоге большинство собравшихся поддержали идею увеличения плотности застройки в центре, на что Богдан Кульчицкий предложил устроить «ночь длинных ковшей». «Заходишь внутрь кварталов и видишь заброшки, гаражи, непонятные дома. Много чего еще можно ковшами оттуда выгрести, что тормозит развитие города, и вместо этого построить новые архитектурные шедевры. Но у этих сараек, халабуд неограниченное число собственников, либо они являются объектами культурного наследия»,— сказал он.

Начальник отдела госохраны объектов культурного наследия Максим Семериков сообщил, что из 800 охраняемых памятников архитектуры в Екатеринбурге около 700 расположены в центре. Он подчеркнул, что у властей и застройщиков есть три способа, как вписать «уездный город XIX века в постиндустриальный Екатеринбург с потребностью уплотнения». В частности, господин Семериков предложил ограничить высоту возводимых зданий до трех-четырех этажей, превратить памятники в элементы малых архитектурных форм на фоне высотной застройки или учитывать объекты в девелоперских проектах.

Гендиректор застройщика TEN Юрий Романович выступил против «ночи длинных ковшей» и поддержал идею консервации центра. «У нас уничтожены многие старые здания, и мы рискуем уничтожить все, что осталось. Потомки нефакт, что скажут спасибо нам за это»,— сказал он и призвал коллег повышать плотность застройки по периметру города.

После дискуссии у экспертов осталось немного времени на вопросы из зала. Генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова поинтересовалась у вице-мэра Рустама Галямова, планируют ли власти увеличить число зеленых общественных пространств в городе. «Скверов, где люди могут прийти и посидеть, их действительно не хватает, где они не огорожены заборами новых жилых кварталов»,— сказала она. Господин Галямов признал нехватку благоустроенных территорий и заверил, что власти ведут работу по блокированию застройки. Вице-мэр пообещал предоставить госпоже Архиповой подробную информацию о работе администрации в этом направлении.

Василий Алексеев