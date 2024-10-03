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Школьник из Екатеринбурга получил миллион за создание медицинского приложения

В Екатеринбурге 17-летний Егор Дранков из школы №67 в рамках конкурса «Идея на миллион!» создал приложение для iOS и Android, которое будет напоминать гражданам о необходимости вакцинации. За это он получил 1 млн руб., став победителем конкурса, сообщила пресс-служба депутата гордумы Алексея Вихарева.

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Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте»

Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте»

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Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте»

Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте»

Жюри признали его работу лучшей среди трех проектов финалистов. Пилотную версию медицинского приложения они смогли протестировать прямо во время защиты в день проведения финала конкурса. Он планирует помочь Волонтерскому центру Алексея Вихарева с выпуском приложения, а выигрыш собирается потратить на образование. «О конкурсе узнал в школе, не раздумывая принял решение участвовать! Выигранный миллион хочу потратить на дальнейшее образование в сфере программирования»,— поделился Егор Дранков.

Второе место в конкурсе и 100 тыс. руб. получила Анна Глебова с проектом «Книжные острова архипелага Екатеринбург», в котором предлагалось поставить островки-контейнеры с подержанными недорогими книгами в каждом районе города. 50 тыс. руб. за третье место получила Диана Храмцова за проект приложения «Помощь придет»: по нему жители Свердловской области могли бы делать финансовые пожертвования на помощь реальным, проверенным юристами и приютам для животных.

Всего в конкурсе приняли участие 355 человек, они получили грамоты и фирменный мерч Волонтерского центра Алексея Вихарева. По словам депутата, конкурс проводился с целью помочь молодежи направить энергию в правильное русло. «Было очень сложно выбрать, но мы дали шанс проекту, который не будет пылиться на полке, а действительно может принести пользу»,— прокомментировал господин Вихарев.

Напомним, конкурс «Идея на миллион!» проводился с мая по сентябрь, его инициаторами стали Алексей Вихарев и его Волонтерский центр. На конкурс принимались предложения по направлениям экологии, благоустройства, социальной помощи, медицины, здоровья жителей и другим. Присланные проекты могли быть как индивидуальными, так и придуманными коллективно участниками от 15 до 25 лет.

Ирина Пичурина

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