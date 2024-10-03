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На ремонт двух бассейнов в резиденциях главы Башкирии выделят до 3 млн рублей

Хозяйственное управление №2 (учредитель — Управление делами главы Башкирии) ищет подрядчика ремонта бассейнов в Подлубовском сельсовете в Кармаскалинском районе и на улице Рихарда Зорге в Уфе, где расположены резиденции главы республики. Итоги закупки подведут 14 октября.

В бассейнах необходимо заменить освещение, трубопроводы, центробежные насосы, водомерные узлы, водоподогреватели и другое оборудование. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней после подписания контракта.

Начальная цена аукциона — 3 млн руб., госконтракт будет оплачен из республиканского бюджета.

Идэль Гумеров

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