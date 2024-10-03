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В Екатеринбурге перевернулась машина после столкновения с каршеринговым авто

Во время ДТП в Екатеринбурге опрокинулся один из автомобилей после столкновения друг с другом. Второй машиной оказался автомобиль каршерингового сервиса «Делимобиль», следует из сообщения Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла районе дома №51 по ул. Декабристов в 19:45. По предварительным данным, 37-летний житель поселка Арти на каршеринговом Folkswagen Polo ехал по ул. Белинского в сторону ул. Куйбышева и выехал на запрещающий сигнал светофора, столкнувшись с внедорожником Haval под управлением 35-летнего жителя Екатеринбурга, из-за этого внедорожник опрокинулся. Пострадавших нет, водители были трезвы.

Напомним, в июне на Кольцовском тракте в Екатеринбурге в ДТП с автомобилем из каршеринга пострадали два человека: 40-летний водитель Kia Rio столкнулся с Hyundai Solaris каршерингового сервиса «Делимобиль», который остановился для перестроения в другой ряд, в результате столкновения машина перевернулась на крышу.

Ирина Пичурина

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