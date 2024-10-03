Мэрия Ярославля разработала новые варианты объединения школ и детсадов

В Ярославле разработаны новые варианты слияния школ и детских садов для создания образовательных комплексов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министерство образования Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Министерство образования Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Разработкой вариантов занималась мэрия Ярославля по поручению губернатора Михаила Евраева, который ранее назвал ошибочным решение о присоединении ярославской школы №42 к комплексу на базе школы №49.

«В настоящее время проводятся встречи с педагогическим сообществом и родительской общественностью. В дальнейшем предложения поступят в министерство образования Ярославской области для всестороннего анализа и принятия экспертного заключения, которое будет передано в мэрию Ярославля для принятия окончательного решения»,— прокомментировали в министерстве образования.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», планируется, что школа №42 станет базовой для третьего образовательного комплекса, в который также войдут школа №7 и детские сады №75 и 102. Эту информацию в министерстве образования не опровергли, но и не подтвердили. Ранее депутаты ярославской областной думы выразили обеспокоенность по поводу объединения.

Алла Чижова