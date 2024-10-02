Свет отключат 92 улицам в Сочи

В четверг, 3 октября, без света останутся 92 улицы в Сочи. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Специалисты будут заниматься установкой цифровых приборов учета. Кратковременные отключения начнутся в 7:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

С временными трудности могут столкнуться жители улиц Пчеловодов, Калиновая, Попова, Урицкого, Ленина, Косторомская, Высокогорная, Братьев Аракелян, Воровского. Кратковременные ограничения коснутся улиц Мостовая, Садовая, Сочинская, Школьная, Солнечная, Центральная.

До 19:00 света не будет на переулках Шоссейный, Черкесский, Строительный, Вертолетный, Амбулаторный, Зеленый, Тельмана. Жители сел Шепси, Агой, Барановка, Солохаул, Отрадное также могут заметить отсутствие электроэнергии в указанное время.

В поселках Харциз первый, Харциз второй, Совет-Квадже с 7:00 не будет света. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик