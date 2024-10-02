Главе СК РФ доложат о мигранте, подозреваемом в изнасиловании школьницы в Татарстане
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела в отношении таксиста-иностранца, совершившего насилие над школьницей в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Сегодня в СМИ появилась информация, что несовершеннолетняя обратилась в полицию. Девочка сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что над ней совершил насильственные действия таксист. Мужчина является гражданином другой страны. Подозреваемого задержали.
По данному факту в Следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование).
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ Татарстана Павлу Олейнику доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.