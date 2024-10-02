В Тольятти «Валгат» оштрафован за срыв ремонта детсада «Яблонька»

В Тольятти подрядная организация «Валгат», с которой безуспешно бился теперь уже бывший глава города Николай Ренц, оштрафована постановлением мирового судьи на 550 тыс. руб. Штраф выписан за неисполнение контрактных обязательств по ремонту инженерных систем детского сада № 45 «Яблонька».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

В апреле 2024 года между сызранским ООО «Валгат» и образовательным учреждением был заключен муниципальный контракт на сумму 11 млн руб. Срок исполнения установили до 31 июля 2024 года. Однако по состоянию на сентябрь 2024 года дошкольное учреждение не было готово к приему воспитанников.

В отношении юридического лица и должностного лица «Валгата» были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом». В настоящее время завершение работ контролируется прокуратурой Центрального района.

Экс-глава Тольятти Николай Ренц неоднократно бывал в ремонтируемом детском саду «Яблонька», после чего констатировал, что подрядчики, победившие на торгах с существенным падением в стоимости работ, не могут выполнить взятые на себя обязательства. Господин Ренц грозил «Валгату» внесением в Реестр недобросовестных поставщиков и обращением в правоохранительные органы, но ничего так и не изменилось.

Алексей Алексеев