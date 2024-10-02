В Черном море выросла популяция хищной рыбы луфарь

Специалисты зафиксировали рост популяции в Черном море луфаря, хищного вида рыб. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По словам ученых, в 2024 году луфарь заметно преобладает в контрольных выловах, проводимых вдоль побережья Кубани и Крыма. Эксперты намерены оценить промысловый запас этого вида рыб, однако сейчас специализированный промысел луфаря в Черном и Азовском морях не ведется. Рыбу вылавливают только как прилов основным уловам ставриды, барабули и других видов рыб.

Луфарь обитает в верхних слоях воды над континентальным шельфом Черного моря и за его пределами. Летом он выбирает прибрежные зоны, активно охотится на хамсу, ставриду, барабулю. Размножается луфарь также в теплое время года, но в открытых водах моря.

Вячеслав Рыжков