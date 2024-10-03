В Татарстане на проведение конкурса «ЭКОлидер» в 2024 году выделят 5 млн рублей

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана направит 5 млн руб. на организацию и проведение ежегодного конкурса «ЭКОлидер». Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

По информации из документов закупки, компания-исполнитель должна доработать дизайн логотипа конкурса, разработать дизайн денежных сертификатов и изготовить 39 сертификатов. Подрядчик изготовит 6 подарочных сертификатов (2 сертификата — по 40 тыс., 2 — по 60 тыс. и 2 — по 80 тыс.). Призовой фонд конкурса составляет 875 тыс. руб.

Исполнитель также сделает памятные призы и дипломы и предоставит 60 букетов живых цветов для награждения победителей. В день проведения церемонии организуют живую музыку, фотозону и инсталляцию на экологическую тему и выставку на природоохранную тему. Также будут работать 2 аниматора.

Не позднее чем за 2 часа должен пройти чайный стол на 15 человек для членов жюри. В зале церемонии компания-подрядчик организует обед на 250 персон и обед жюри на 15 человек. Участник церемонии может выбрать в качестве обеда мясной или рыбный салат, первое или второе блюдо, пирожное, мясное и овощное ассорти.

После проведения конкурса создадут видеофильм и фотоархив.

Диана Соловьёва