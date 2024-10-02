В Самаре новый ремонт Московского шоссе обойдется бюджету в 1,2 млрд рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для ремонта Московского шоссе. Речь идет об участке дороги от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет более 1,2 млрд руб. Список работ по контракту включает подготовку территории, выравнивание существующего асфальтобетонного покрытия на основной дороге и пересечениях и примыканиях, а также восстановление покрытия на трамвайных путях.

Кроме того, исполнителю предстоит организовать движение на время работ, нанести дорожную разметку, обновить дорожную одежду и бортовой камень. Контракт должен быть исполнен до 1 октября 2025 года включительно. Подрядчика определят к 22 октября 2024 года.

Московское шоссе является одной из основных транспортных магистралей Самары. В течение последних лет дорога неоднократно ремонтировалась.

Качество работ и образовавшиеся на Московском шоссе дефекты неоднократно становились объектом критики со стороны горожан и предметом судебных разбирательств. Больше всего нареканий вызывает глубокая колея на проезжей части, которую неоднократно пытались устранить. Она до сих пор имеется на разных участках дороги.

Георгий Портнов