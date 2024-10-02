Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре новый ремонт Московского шоссе обойдется бюджету в 1,2 млрд рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для ремонта Московского шоссе. Речь идет об участке дороги от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет более 1,2 млрд руб. Список работ по контракту включает подготовку территории, выравнивание существующего асфальтобетонного покрытия на основной дороге и пересечениях и примыканиях, а также восстановление покрытия на трамвайных путях.

Кроме того, исполнителю предстоит организовать движение на время работ, нанести дорожную разметку, обновить дорожную одежду и бортовой камень. Контракт должен быть исполнен до 1 октября 2025 года включительно. Подрядчика определят к 22 октября 2024 года.

Московское шоссе является одной из основных транспортных магистралей Самары. В течение последних лет дорога неоднократно ремонтировалась.

Качество работ и образовавшиеся на Московском шоссе дефекты неоднократно становились объектом критики со стороны горожан и предметом судебных разбирательств. Больше всего нареканий вызывает глубокая колея на проезжей части, которую неоднократно пытались устранить. Она до сих пор имеется на разных участках дороги.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...