В топ-5 ИИ-профессий будущего в строительной отрасли вошли инженер-проектировщик ИИ, ИИ-архитектор, инженер по машинному обучению в строительстве, инженер по ИИ-безопасности, специалист по ИИ-управлению ресурсами. Об этом на форуме DID и AI IN 2024 в Иннополисе директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В топ-5 ИИ-профессий будущего вошли инженер-проектировщик ИИ и ИИ-архитектор

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В топ-5 ИИ-профессий будущего вошли инженер-проектировщик ИИ и ИИ-архитектор

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инженер-проектировщик ИИ сможет создавать проекты зданий, используя алгоритмы машинного обучения и генеративные модели для оптимизации конструкций и материалов;

Инженер по машинному обучению — прогнозирует сроки стройки и систематизирует управление ресурсами;

ИИ-архитектор — использует навыки в разработке архитектурных решений при помощи ИИ для анализа данных о ландшафте, окружающей среде и предпочтениях клиентов;

Инженер по ИИ-безопасности — анализирует данные с датчиков и камер для отслеживания качества материалов и работ, выявления дефектов и оптимизации процесса строительства;

Специалист по ИИ-управлению ресурсами может оптимизировать закупки материалов, управлять складскими запасами и транспортировкой, используя ИИ для прогнозирования спроса и улучшения логистики.

Спикер также отметил, что мировой среднегодовой темп прироста использования ИИ в строительной отрасли на данный момент превышает 34%.

Зарина Акбирова