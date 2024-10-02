В Челнах стартовал суд присяжных над обвиняемой в убийстве сожителя

В Набережночелнинском городском суде начался суд с участием присяжных заседателей над 46-летней женщиной, которую обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, 13 апреля этого года подсудимая на съемной квартире на ул. Шамиля Усманова распивала алкоголь со своим сожителем. Во время застолья обвиняемая вступила в конфликт с мужчиной. В ходе ссоры женщина ударила потерпевшего ножом в область сердца. После этого подсудимая несколько раз ударила кулаком по телу мужчины.

Потерпевший скончался до приезда скорой помощи. Жительница Челнов свою вину не признала.

По уголовному делу огласили вступительное заявление государственного обвинителя и защиты. Сегодня прошел допрос свидетелей. Судебный процесс продолжится.

Диана Соловьёва