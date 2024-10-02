Новые карантинные зоны по амброзии площадью 200 га установили в Сочи

В Сочи объявили новые карантинные зоны, охватывающие 200 га, в связи с обнаружением очагов амброзии полыннолистной. Меры приняли для защиты фитосанитарного состояния региона, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В сентябре специалисты провели мониторинг фитосанитарного состояния земельных участков в Сочи и выявили распространение карантинного объекта — амброзии полыннолистной. В результате были установлены карантинные зоны в Лыготхском сельском округе.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте борьба с аллергеном началась еще до начала цветения. В 2024 году администрации внутригородских районов города заключили контракты со специализированными организациями на уничтожение амброзии и другой сорной растительности на муниципальных территориях. «Частники» должны были заниматься обработкой самостоятельно.

Мария Удовик