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Новые карантинные зоны по амброзии площадью 200 га установили в Сочи

В Сочи объявили новые карантинные зоны, охватывающие 200 га, в связи с обнаружением очагов амброзии полыннолистной. Меры приняли для защиты фитосанитарного состояния региона, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В сентябре специалисты провели мониторинг фитосанитарного состояния земельных участков в Сочи и выявили распространение карантинного объекта — амброзии полыннолистной. В результате были установлены карантинные зоны в Лыготхском сельском округе.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте борьба с аллергеном началась еще до начала цветения. В 2024 году администрации внутригородских районов города заключили контракты со специализированными организациями на уничтожение амброзии и другой сорной растительности на муниципальных территориях. «Частники» должны были заниматься обработкой самостоятельно.

Мария Удовик

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