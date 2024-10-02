В Чувашии жительницу Алатыря осудили за истязание дочерей 2 и 3 лет

В Алатыре осудили 21-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в истязании малолетних и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Чувашии.

Суд установил, что с 4 по 25 мая 2023 года в Алатыре осужденная истязала своих малолетних дочерей 2 и 3 лет и совершала над ними иные насильственные действия. Обвиняемая испытывала к своим детям неприязнь. Также женщина не исполняла обязанности по воспитанию девочек и жестоко с ними обращалась.

Жительница Алатыря признала свою вину. Детей изъяли из семьи. Сейчас они проживают в социальном учреждении.

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ. Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком на 3 года. Также осужденная должна выплатить штраф в размере 10 тыс. руб.

Диана Соловьёва