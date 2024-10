FT: группа Pink Floyd продала права на музыку корпорации Sony

Британская рок-группа Pink Floyd согласилась продать права на каталог своих записей японской звукозаписывающей компании Sony. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным издания, сумма сделки составляет $400 млн, за эту сумму Sony перейдут права на огромный каталог записей Pink Floyd, включая такие хиты, как «Wish You Were Here» и «Money». FT сообщает, что сделка включает также использование имен и внешности участников группы, а значит, Sony сможет выпускать фильмы или сериалы про них.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Один из участников группы Pink Floyd Роджер Уотерс

В 2022 году Pink Floyd уже пытались продать права на записи своих песен за $500 млн. Среди потенциальных покупателей тогда называли компании Hipgnosis, Warner Music и BMG. Однако в итоге сделка не состоялась. Причинами этого стали высокая цена, разногласия среди участников группы, а также спорные высказывания одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса.

Яна Рождественская