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Коммерсантъ FM
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FT: группа Pink Floyd продала права на музыку корпорации Sony

Британская рок-группа Pink Floyd согласилась продать права на каталог своих записей японской звукозаписывающей компании Sony. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным издания, сумма сделки составляет $400 млн, за эту сумму Sony перейдут права на огромный каталог записей Pink Floyd, включая такие хиты, как «Wish You Were Here» и «Money». FT сообщает, что сделка включает также использование имен и внешности участников группы, а значит, Sony сможет выпускать фильмы или сериалы про них.

Один из участников группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Один из участников группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Один из участников группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В 2022 году Pink Floyd уже пытались продать права на записи своих песен за $500 млн. Среди потенциальных покупателей тогда называли компании Hipgnosis, Warner Music и BMG. Однако в итоге сделка не состоялась. Причинами этого стали высокая цена, разногласия среди участников группы, а также спорные высказывания одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Как создавался и обретал популярность первый альбом рок-группы Pink Floyd

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Запись пластинки проходила на студии Abbey Road с февраля по май 1967 года. Продюсером альбома стал известный звукорежиссер Норман Смит, сотрудничавший с The Beatles. Оформление обложки взял на себя фотограф Вик Сайн. Готовясь к съемке, Сайн попросил своих помощников найти для участников группы «настолько яркую одежку, какую только можно найти»

Запись пластинки проходила на студии Abbey Road с февраля по май 1967 года. Продюсером альбома стал известный звукорежиссер Норман Смит, сотрудничавший с The Beatles. Оформление обложки взял на себя фотограф Вик Сайн. Готовясь к съемке, Сайн попросил своих помощников найти для участников группы «настолько яркую одежку, какую только можно найти»

Фото: Dezo Hoffmann/REX/Shutterstock/Fotodom

Альбом был назван в честь седьмой главы сказочной повести «The Wind in The Willows» («Ветер в ивах») шотландского писателя Кеннета Грэма — любимой книги основателя группы Сида Барретта

Альбом был назван в честь седьмой главы сказочной повести «The Wind in The Willows» («Ветер в ивах») шотландского писателя Кеннета Грэма — любимой книги основателя группы Сида Барретта

Фото: Dezo Hoffmann/REX/Shutterstock/Fotodom

Окончательное название пластинки было утверждено чуть ли не в последний момент — вплоть до июля альбом носил название «Projection» («Проекция»)

Окончательное название пластинки было утверждено чуть ли не в последний момент — вплоть до июля альбом носил название «Projection» («Проекция»)

Фото: AP

В октябре 1967 года вслед за британской вышла американская версия альбома, которая содержала дополнительную композицию «See Emily Play». Ее выпуск был приурочен к концертному туру группы по США

В октябре 1967 года вслед за британской вышла американская версия альбома, которая содержала дополнительную композицию «See Emily Play». Ее выпуск был приурочен к концертному туру группы по США

Фото: Getty Images

«Я открыл дверь и чуть не умер, Боже, это было так громко. Никогда прежде я не слышал ничего похожего», — так описал звукоинженер Пит Боун вступление к композиции «Interstellar Overdrive» &lt;br> На фото: Ник Мейсон, Роджер Уотерс и Рик Райт в студии звукозаписи

«Я открыл дверь и чуть не умер, Боже, это было так громко. Никогда прежде я не слышал ничего похожего», — так описал звукоинженер Пит Боун вступление к композиции «Interstellar Overdrive»
На фото: Ник Мейсон, Роджер Уотерс и Рик Райт в студии звукозаписи

Фото: Getty Images

Только две композиции с дебютного альбома — «Astronomy Domine» и «Interstellar Overdrive» — впоследствии часто присутствовали в концертном сет-листе группы, в то время как другие песни с него практически не исполнялись

Только две композиции с дебютного альбома — «Astronomy Domine» и «Interstellar Overdrive» — впоследствии часто присутствовали в концертном сет-листе группы, в то время как другие песни с него практически не исполнялись

Фото: Getty Images

«The Piper at the Gates of Dawn» был благосклонно принят публикой и получил хвалебные отзывы. Издание Cash Box назвало альбом «изумительной коллекцией энергичных, новаторских рок-экспериментов», журналы Record Mirror и NME присвоили пластинке четыре из пяти звезд. Музыкант Пол Маккартни и бывший продюсер Pink Floyd Джо Бойд также высоко оценили пластинку

«The Piper at the Gates of Dawn» был благосклонно принят публикой и получил хвалебные отзывы. Издание Cash Box назвало альбом «изумительной коллекцией энергичных, новаторских рок-экспериментов», журналы Record Mirror и NME присвоили пластинке четыре из пяти звезд. Музыкант Пол Маккартни и бывший продюсер Pink Floyd Джо Бойд также высоко оценили пластинку

Фото: Bayerische Rundfunk/Ortf/Kob/REX/Shutterstock/Fotodom

Звучание и тексты группы были настольно необычными, что поклонники группы пытались найти тайный смысл даже в тех композициях, где его не было

Звучание и тексты группы были настольно необычными, что поклонники группы пытались найти тайный смысл даже в тех композициях, где его не было

Фото: Fotodom

Например, долгое время поклонники Pink Floyd считали, что в песне «Lucifer Sam» идет речь о каком-то конкретном человеке или даже девушке Барретта Дженни Спайрс. Однако в действительности Люцифером звали кота Барретта &lt;br> На фото: советские фанаты на первом концерте Pink Floyd в СССР, прошедшем в Москве 3 июня 1989 года

Например, долгое время поклонники Pink Floyd считали, что в песне «Lucifer Sam» идет речь о каком-то конкретном человеке или даже девушке Барретта Дженни Спайрс. Однако в действительности Люцифером звали кота Барретта
На фото: советские фанаты на первом концерте Pink Floyd в СССР, прошедшем в Москве 3 июня 1989 года

Фото: AP

В автобиографии «Вдоль и поперек: Личная история Pink Floyd» (2005) барабанщик группы Ник Мейсон (на фото — в центре) охарактеризовал процесс записи как «бесконфликтный». Однако продюсер Норман Смит отмечал, что фронтмен Pink Floyd Сид Барретт не шел на сотрудничество, не воспринимал критику и предложения. Попытки вывести Барретта на контакт, по словам продюсера, не увенчались успехом. «Что касается Сида… в конце концов я понял, что впустую трачу время»,— впоследствии вспоминал Смит

В автобиографии «Вдоль и поперек: Личная история Pink Floyd» (2005) барабанщик группы Ник Мейсон (на фото — в центре) охарактеризовал процесс записи как «бесконфликтный». Однако продюсер Норман Смит отмечал, что фронтмен Pink Floyd Сид Барретт не шел на сотрудничество, не воспринимал критику и предложения. Попытки вывести Барретта на контакт, по словам продюсера, не увенчались успехом. «Что касается Сида… в конце концов я понял, что впустую трачу время»,— впоследствии вспоминал Смит

Фото: AP

Внезапный успех вкупе с изматывающим гастрольным графиком и употреблением ЛСД усугубили нестабильное психологическое состояние Сида Барретта — спустя год после выхода альбома он покинул группу. Его заменил гитарист Дэвид Гилмор &lt;br> На фото (слева направо): участники группы Pink Floyd Ричард Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон на Красной площади

Внезапный успех вкупе с изматывающим гастрольным графиком и употреблением ЛСД усугубили нестабильное психологическое состояние Сида Барретта — спустя год после выхода альбома он покинул группу. Его заменил гитарист Дэвид Гилмор
На фото (слева направо): участники группы Pink Floyd Ричард Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон на Красной площади

Фото: ТАСС / Александр Яковлев

Перед выходом альбома компания EMI разослала пресс-релиз с презентацией группы, в котором сообщила, что Pink Floyd представляет собой «рупор нового движения, которое включает в себя эксперименты всех видов искусства»

Перед выходом альбома компания EMI разослала пресс-релиз с презентацией группы, в котором сообщила, что Pink Floyd представляет собой «рупор нового движения, которое включает в себя эксперименты всех видов искусства»

Фото: AP

В рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании альбом занял по итогам 1967 года шестую строчку&lt;br> На фото: надувная розовая свинья пролетает над лондонской электростанцией Баттерси в рамках акции, приуроченной к переизданию 14 студийных альбомов Pink Floyd

В рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании альбом занял по итогам 1967 года шестую строчку
На фото: надувная розовая свинья пролетает над лондонской электростанцией Баттерси в рамках акции, приуроченной к переизданию 14 студийных альбомов Pink Floyd

Фото: Reuters

Продюсер Норман Смит вовлекал музыкантов в процесс записи оригинальным способом — когда он начинал играть джаз на фортепиано, участники группы постепенно присоединялись к нему

Продюсер Норман Смит вовлекал музыкантов в процесс записи оригинальным способом — когда он начинал играть джаз на фортепиано, участники группы постепенно присоединялись к нему

Фото: AP

Особенно хорошо «джем-сейшены» проходили с бас-гитаристом Роджером Уотерсом (на фото) и клавишником Ричардом Райтом

Особенно хорошо «джем-сейшены» проходили с бас-гитаристом Роджером Уотерсом (на фото) и клавишником Ричардом Райтом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев

Альбом неоднократно признавался одним из лучших в жанре психоделического рока. В 2012 году пластинка заняла 347-е место из 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone

Альбом неоднократно признавался одним из лучших в жанре психоделического рока. В 2012 году пластинка заняла 347-е место из 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone

Фото: Reuters

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Запись пластинки проходила на студии Abbey Road с февраля по май 1967 года. Продюсером альбома стал известный звукорежиссер Норман Смит, сотрудничавший с The Beatles. Оформление обложки взял на себя фотограф Вик Сайн. Готовясь к съемке, Сайн попросил своих помощников найти для участников группы «настолько яркую одежку, какую только можно найти»

Фото: Dezo Hoffmann/REX/Shutterstock/Fotodom

Альбом был назван в честь седьмой главы сказочной повести «The Wind in The Willows» («Ветер в ивах») шотландского писателя Кеннета Грэма — любимой книги основателя группы Сида Барретта

Фото: Dezo Hoffmann/REX/Shutterstock/Fotodom

Окончательное название пластинки было утверждено чуть ли не в последний момент — вплоть до июля альбом носил название «Projection» («Проекция»)

Фото: AP

В октябре 1967 года вслед за британской вышла американская версия альбома, которая содержала дополнительную композицию «See Emily Play». Ее выпуск был приурочен к концертному туру группы по США

Фото: Getty Images

«Я открыл дверь и чуть не умер, Боже, это было так громко. Никогда прежде я не слышал ничего похожего», — так описал звукоинженер Пит Боун вступление к композиции «Interstellar Overdrive»
На фото: Ник Мейсон, Роджер Уотерс и Рик Райт в студии звукозаписи

Фото: Getty Images

Только две композиции с дебютного альбома — «Astronomy Domine» и «Interstellar Overdrive» — впоследствии часто присутствовали в концертном сет-листе группы, в то время как другие песни с него практически не исполнялись

Фото: Getty Images

«The Piper at the Gates of Dawn» был благосклонно принят публикой и получил хвалебные отзывы. Издание Cash Box назвало альбом «изумительной коллекцией энергичных, новаторских рок-экспериментов», журналы Record Mirror и NME присвоили пластинке четыре из пяти звезд. Музыкант Пол Маккартни и бывший продюсер Pink Floyd Джо Бойд также высоко оценили пластинку

Фото: Bayerische Rundfunk/Ortf/Kob/REX/Shutterstock/Fotodom

Звучание и тексты группы были настольно необычными, что поклонники группы пытались найти тайный смысл даже в тех композициях, где его не было

Фото: Fotodom

Например, долгое время поклонники Pink Floyd считали, что в песне «Lucifer Sam» идет речь о каком-то конкретном человеке или даже девушке Барретта Дженни Спайрс. Однако в действительности Люцифером звали кота Барретта
На фото: советские фанаты на первом концерте Pink Floyd в СССР, прошедшем в Москве 3 июня 1989 года

Фото: AP

В автобиографии «Вдоль и поперек: Личная история Pink Floyd» (2005) барабанщик группы Ник Мейсон (на фото — в центре) охарактеризовал процесс записи как «бесконфликтный». Однако продюсер Норман Смит отмечал, что фронтмен Pink Floyd Сид Барретт не шел на сотрудничество, не воспринимал критику и предложения. Попытки вывести Барретта на контакт, по словам продюсера, не увенчались успехом. «Что касается Сида… в конце концов я понял, что впустую трачу время»,— впоследствии вспоминал Смит

Фото: AP

Внезапный успех вкупе с изматывающим гастрольным графиком и употреблением ЛСД усугубили нестабильное психологическое состояние Сида Барретта — спустя год после выхода альбома он покинул группу. Его заменил гитарист Дэвид Гилмор
На фото (слева направо): участники группы Pink Floyd Ричард Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон на Красной площади

Фото: ТАСС / Александр Яковлев

Перед выходом альбома компания EMI разослала пресс-релиз с презентацией группы, в котором сообщила, что Pink Floyd представляет собой «рупор нового движения, которое включает в себя эксперименты всех видов искусства»

Фото: AP

В рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании альбом занял по итогам 1967 года шестую строчку
На фото: надувная розовая свинья пролетает над лондонской электростанцией Баттерси в рамках акции, приуроченной к переизданию 14 студийных альбомов Pink Floyd

Фото: Reuters

Продюсер Норман Смит вовлекал музыкантов в процесс записи оригинальным способом — когда он начинал играть джаз на фортепиано, участники группы постепенно присоединялись к нему

Фото: AP

Особенно хорошо «джем-сейшены» проходили с бас-гитаристом Роджером Уотерсом (на фото) и клавишником Ричардом Райтом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев

Альбом неоднократно признавался одним из лучших в жанре психоделического рока. В 2012 году пластинка заняла 347-е место из 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone

Фото: Reuters

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