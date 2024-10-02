В Самаре ограничили движение по улице Челюскинцев

Движение транспорта по улице Челюскинцев в Самаре ограничено до 23:59 (MSK+1) 3 октября. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Ограничение введено на участке возле дома No1. Это связано с ремонтом и модернизацией теплотрассы.

Кроме того, до 23:59 25 октября 2024 года продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной. Речь идет об участке от Клинической до Ново-Урицкой. Автобусы маршрута № 52 следуют по скорректированной схеме.

Георгий Портнов