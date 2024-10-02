В Оренбуржье возбуждено уголовное дело о загрязнении почвы нефтепродуктами

В Оренбургской области расследуется уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Оно было возбуждено в связи с загрязнением плодородного слоя почвы нефтепродуктами на территории площадью свыше 450 кв. м. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Оренбургской области

Нарушение было выявлено во время проверки контрольным органом ситуации в Курманаевском районе. Надзорное ведомство установило, что его допустили должностные лица нефтедобывающей фирмы, которые отвечают за соблюдение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленного объекта.

Участок, на котором было совершено нарушение, относится к землям сельскохозяйственного назначения. Материалы проверки были переданы силовикам, которые решили возбудить уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура.

Георгий Портнов