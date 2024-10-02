Следж-хоккей может помочь в реабилитации участников спецоперации. С таким предложением на встрече с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, помощником Президента РФ, Секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым и министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым выступил председатель Совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено АО «Полипласт» Фото: Предоставлено АО «Полипласт»

Участники встречи обсудили вопросы поддержки и развития хоккея в регионах. Александр Шамсутдинов поделился успешным опытом работы клуба «АКМ» по популяризации хоккея среди детей. Созданная в Тульской области пять лет назад Академия им. Б.П. Михайлова уже открыла филиалы в Москве, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской и Курганской областях. И сегодня в командах клуба играют сотни юных спортсменов.

В планах — развитие традиционного русского хоккея — хоккея с мячом. Первые упоминания об играх клюшками с мячом на замерзших водоемах относятся еще к эпохе Древней Руси. Сейчас у этого старинного вида спорта есть все шансы на второе рождение. Его доступность позволяет привлекать к игре детей и подростков даже в небольших населенных пунктах, где нет современных Ледовых дворцов.

Отдельно участники встречи обсудили возможности следж-хоккея для реабилитации ветеранов спецоперации. Александр Шамсутдинов сообщил, что в Тульской области есть планы организовать занятия следж-хоккеем для участников СВО, вернувшихся с фронта.

Алексей Дюмин отметил, что реабилитация военнослужащих, защищающих интересы России,— важная государственная задача, для решения которой необходимо использовать все средства, в том числе занятия спортом.