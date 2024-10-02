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На Ямале активизировались мошенники, которые представляются военными кадровиками

В мессенджерах военнослужащим и их родственникам из Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) активизировались мошенники, которые представляются военными кадровиками. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, злоумышленники отправляют в мессенджере неизвестную ссылку и просят «сверить список на назначение».

В апреле на Ямале активизировались мошенники, которые писали от имени губернатора Дмитрия Артюхова.

Полина Хабарова

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