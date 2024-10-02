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Коммерсантъ FM
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«Самая заметная фишка новинки — съемная модульная камера»

Александр Леви — о Honor MagicBook Art 14

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях ноутбука.

Фото: Honor

Фото: Honor

Российские ритейлеры открыли предзаказ на новый ноутбук Honor MagicBook Art 14. Довольно быстро лэптоп, представленный в начале сентября в Берлине на ежегодной Международной выставке бытовой электроники IFA, добрался до отечественной розницы. Я успел немного познакомиться с особенностями модели.

Самая заметная фишка новинки — съемная модульная камера. Она прячется в левом торце устройства и извлекается оттуда по нажатию. Пользователь может установить ее в привычном качестве, как фронтальную камеру, либо же при надобности развернуть в обратную сторону и фотографировать или транслировать то, что происходит за верхней крышкой ноутбука. Крепится камера с помощью магнитов, использовать ее отдельно от компьютера нельзя.

Решение довольно любопытное. Камера в ноутбуке — элемент нужный, но не для каждого владельца и лишь в особенных сценариях. Традиционная же ее интеграция над дисплеем вынуждает либо увеличивать всю ширину верхней рамки, либо придумывать что-то вроде «челки», как у Apple, либо прятать камеру в откидывающуюся кнопку клавиатуры, как, например, у Huawei. Съемная же камера почти избавила дисплей Honor MagicBook Art 14 от рамок по периметру. При этом в сам модуль можно установить сенсор с более высоким качеством, который просто за счет своих физических размеров не поместился бы изящно в верхнюю крышку ноутбука.

Есть у такого решения и заметные минусы. Отдельный модуль можно потерять, сломать его либо же повредить разъем на ноутбуке, в который камера прячется. Появляется необходимость как-то следить, особенно ухаживать и, возможно, чистить «посадочное» место. В общем, это требует бережного обращения.

Кроме съемной камеры, Honor MagicBook Art 14 примечателен малым весом, 1 кг и толщиной в 1 см. Для ноутбука с диагональю дисплея 14,6 дюйма это отличные показатели. Для снижения массы и одновременно повышения прочности корпуса создатели использовали в производстве магниевый сплав и титан. В максимальной комплектации стоимость новинки доходит до 200 тыс. руб. Эту сумму вендор обуславливает комплектацией и технологиями на борту, среди которых есть уже обязательные для современной техники инструменты искусственного интеллекта. Подробнее об оснащении и поведении Honor MagicBook Art 14 смогу рассказать после тестирования.

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