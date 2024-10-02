Суд приостановил деятельность автосервиса в Чистополе на 90 дней

В Чистопольском городском суде вынесли решение о приостановлении работы автосервиса, нарушавшего санитарные нормы, на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным ведомства, жители Чистополя коллективно обратились в территориальный отдел с жалобой на размещение автосервиса рядом с жилыми домами, что, по их мнению, нарушает санитарно-эпидемиологические требования. При проверке выяснили, что автосервис находится всего в 1–18 метрах от границ участков, на которых расположены жилые дома, в то время как санитарные правила требуют минимальное расстояние в 50 метров.

Согласно представленным на рассмотрение документам обоснований сокращения этого расстояния и доказательств отсутствия негативного влияния на условия проживания жителей в связи с загрязнением воздуха и шумом не было. Суд, опираясь на данные Роспотребнадзора, признал владельца автосервиса виновным в нарушении санитарных норм. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Анар Зейналов