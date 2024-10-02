В Новотроицке экс-чиновнице предъявлено обвинение во взятке от предпринимателя

В Новотроицке завершено расследование уголовного дела против бывшей чиновницы администрации города, обвиняемой в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Волга», речь идет о бывшей руководительнице отдела торговли и сельского хозяйства Ульяне Юдиной.

По версии следствия, обвиняемая, в период с января 2019 года по декабрь 2020 года, получила от индивидуального предпринимателя взятку в размере 115 тыс. руб.

Как считают следователи, незаконное вознаграждение передавалось за покровительство и информирование предпринимателя о предстоящих проверках предприятий торговли контрольно-надзорными органами, а также за беспрепятственное осуществление розничной торговли без оформления права на размещение нестационарных торговых объектов.

Сабрина Самедова