В Новотроицке экс-чиновнице предъявлено обвинение во взятке от предпринимателя
В Новотроицке завершено расследование уголовного дела против бывшей чиновницы администрации города, обвиняемой в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным «Ъ-Волга», речь идет о бывшей руководительнице отдела торговли и сельского хозяйства Ульяне Юдиной.
По версии следствия, обвиняемая, в период с января 2019 года по декабрь 2020 года, получила от индивидуального предпринимателя взятку в размере 115 тыс. руб.
Как считают следователи, незаконное вознаграждение передавалось за покровительство и информирование предпринимателя о предстоящих проверках предприятий торговли контрольно-надзорными органами, а также за беспрепятственное осуществление розничной торговли без оформления права на размещение нестационарных торговых объектов.