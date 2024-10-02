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В Красноармейском районе Самарской области обнаружен новый очаг лесного пожара

В Самарской области новый очаг лесного пожара обнаружен вчера, первого октября, в Красноармейском районе вблизи села Анютино. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов. 

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Работа уже ведется, ситуация контролируется. Еще раз напоминаем о необходимости соблюдения особого противопожарного режима»,— написал Михаил Смирнов в своем Telegram-канале. 

Как добавил первый вице-губернатор, вчера удалось локализовать крупный лесной пожар в Сызранском районе. По последним данным, огонь затронул около 500 га леса. 

Запрет на посещение леса в Самарской области продлен до 10 октября.

Сабрина Самедова

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