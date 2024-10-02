«Аэрофлот» запустил прямые рейсы Екатеринбург — Гоа

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Гоа (Индия), сообщили в пресс-службе компании. Первые самолеты вылетели в международный аэропорт Манохар сегодня утром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейсы из Екатеринбурга запланированы три раза в неделю: в среду, субботу и воскресенье. Время в полете составляют 7 часов 5 минут, рейс вылетает в 00:30 по местному времени и прилетает в 08:05 по времени Манохара. Обратный самолет вылетает в 09:05 и прибывает в 15:45 по местному времени.

Напомним, Air Arabia с осени втрое увеличивает частоту рейсов из Екатеринбурга в ОАЭ. С начала октября частота рейсов в неделю вырастет до семи, а с конца месяца — до 11 в неделю.

Анна Капустина